Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü
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Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü

Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü
13.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:48

Elazığ'da ağaçlık alandan şantiyedeki konteynerlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki okulun yakınında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, ikisi şantiye işçilerinin kaldığı, biri ofis olarak kullanılan 3 konteynere sıçradı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Konteynerlerdeki tüplerin patladığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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