Elazığ'da ağaca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da ağaca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da ağaca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarpıp yan yattı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarpıp yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkez Rızaiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 AAE 028 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da ağaca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da ağaca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da ağaca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

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