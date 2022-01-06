Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Karadağ'ın üzüntüsüne dayanamayan kardeşi Mustafa Karadağ, 2 saat sonra ağabeyi gibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Karadağ'ın üzüntüsüne dayanamayan kardeşi Mustafa Karadağ, 2 saat sonra ağabeyi gibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Karadağ (65), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ağabey Karadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyinin cenazesini almak için hastane morguna giden 3 çocuk babası Mustafa Karadağ'da (55), orada kalp krizi geçirdi. Hemen tedavi altına alınan kardeş Karadağ'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 saat arayla hayatını kaybeden Karadağ kardeşler, aileyi yasa boğdu.

Hayatlarını kaybeden Karadağ kardeşler, bugün Rüstempaşa Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Elazığ'da ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title