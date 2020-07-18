Elazığ'da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek

24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin 8'incisi yapılıyor.

Elazığ'da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek
18.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:18

24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin 8'incisi yapılıyor. Yapımı süren merkez sayesinde her türlü afetlerin tek çatı altında yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ederken, kentte afet yönetiminin sağlanması için planlanan AFAD Yerleşkesi ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından Güney Çevre yolu kenarına 40 dönüm alan içerisine yapılan merkezin kaba inşasının büyük bölümü bitti. 6 bin 500 metrekarelik büyüklüğe sahip merkezde, afetinin yönetileceği, 26 tane çalışma grubundan oluşan kamu kurumlarının görev yapacağı ve şehirdeki afetin olumsuzluklarının giderilebileceği profesyonel bir yönetim merkezi olarak planlandığı aktarıldı. Merkezin aynı zamanda Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 8'incisi olacağı aktarıldı.

Yapımına başlanan ve yıl sonuna kadar bitmesi planlanan merkezle ilgili bilgi veren İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, " Burası, Elazığ Güney Çevre Yolu üzerinde lojistik depomuzun bulunduğu yerde. Hemen yan tarafında AFAD yerleşkemiz yapılıyor. Burası yaklaşık 40 dönümlük bir alan içerisinde. 2019 yılı içerisinde ihalesi yapılan AFAD yerleşkesinin inşaatı yapılıyor. Burası, 2 bin 476 metrekarelik oturma ve 6 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu bir yerleşke. Rabbim bir daha hiç yaşatmaz ama muhtelif bir afette bütün şehrin afetinin yönetileceği, 26 tane çalışma grubundan oluşan kamu kurumlarının görev yapacağı ve bu şehirdeki afetin olumsuzluklarının giderilebileceği profesyonel bir afet yönetim merkezi var" dedi.

Türkiye'de profesyonel ve tam donanımlı Afet Yönetim Merkezinin 8'incisinin Elazığ'da yapıldığını da anımsatan Pıhtılı, "7 tanesi diğer illerde tamamlandı. Nasip olursa yıl sonuna itibariyle buraya taşınacağız. Hem içerisinde AFAD'ın kendi kurum binası var hem de dediğimiz gibi bir Afet Yönetim Merkezi var. Profesyonel bir yönetim merkezi olarak inşa ediliyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak Ekonomi
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı! Dünya
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor Dünya
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Fatih Sultan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara
Şu an buradasınız: Elazığ'da afetler tam donanımlı merkezden yönetilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 12:36:14. #1.14#
title