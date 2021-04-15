Elazığ'da Afet Eğitim Yılı İşbirliği Protokolü imzalandı

Elazığ'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD)Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi (FÜ) arasında 2021 Afet Eğitim Yılı İşbirliği Protokolü imzalandı.

Elazığ'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD)Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi (FÜ) arasında 2021 Afet Eğitim Yılı İşbirliği Protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Elazığ Valiliği'nde Vali Erkaya Yırık ile FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hazırlanan protokolü imzaladı. Protokol sonrasında İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Vali Yırık ile Rektör Göktaş'a afet ve acil durum çantası hediye etti.

Afet öncesi ve sonrası eğitimin önemine dikkat çeken Vali Erkaya Yırık," 2021 yılının İçişleri Bakanlığı'mızca Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesinden sonra ilimizde bulunan Fırat üniversitesi ve İl AFAD Müdürlüğümüz arasında afet anında farkındalığı arttırmak ve bu konudaki eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu protokol ile birlikte Fırat Üniversite'miz öncülüğünde, AFAD Müdürlüğü'müzün katkılarıyla afet sırasında farkındalığı arttıracak çalışmaları dijital ve görsel platformda vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Eğitim almış ve kendi iç sesleriyle katkı sunma arzusunda bulunan AFAD gönüllüsü vatandaşlarımız bu sayede afet anında daha bilinçli bir şekilde müdahale ederek riskleri en aza indirgeyecektir" dedi.

İmzalanan protokolle birlikte AFAD'ın görevi ve sorumluğu içerisine giren konularda eğitim vereceklerini aktaran FÜ Rektörü Göktaş, ayrıca toplumda farkındalık oluşturmak için üniversitenin üzerine düşen görevi her daim yerine getireceğini kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı