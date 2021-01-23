Elazığ'da açık olan restoranda bulunan 21 kişiye para cezası uygulandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen hizmet verildiği tespit edilen bir restoranda bulunan 21 kişiye idari para cezası verildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen hizmet verildiği tespit edilen bir restoranda bulunan 21 kişiye idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce, Sivrice ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine rağmen hizmet verildiği tespit edilen bir restoranda arama yapıldı.

Aramada, içeride 8'i kadın 21 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Tedbirler kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten haklarında işlem yapılan 21 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 93 bin 700 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, işletmeyle ilgili Kovid-19 kurallarına uymamak ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu (içkili istirahat ve eğlence yeri) dışında faaliyet göstermesi ile ilgili işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk