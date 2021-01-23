Elazığ'da açık olan restoranda bulunan 21 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da açık olan restoranda bulunan 21 kişiye para cezası uygulandı

23.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:38
Elazığ'da açık olan restoranda bulunan 21 kişiye para cezası uygulandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen hizmet verildiği tespit edilen bir restoranda bulunan 21 kişiye idari para cezası verildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen hizmet verildiği tespit edilen bir restoranda bulunan 21 kişiye idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce, Sivrice ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine rağmen hizmet verildiği tespit edilen bir restoranda arama yapıldı.

Aramada, içeride 8'i kadın 21 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Tedbirler kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten haklarında işlem yapılan 21 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 93 bin 700 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, işletmeyle ilgili Kovid-19 kurallarına uymamak ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu (içkili istirahat ve eğlence yeri) dışında faaliyet göstermesi ile ilgili işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Saldırı Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da açık olan restoranda bulunan 21 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 10:46:25. #1.14#
title