Elazığ'da acemi erler yemin etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da acemi erler yemin etti

Elazığ'da acemi erler yemin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 65 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Daha sonra acemi erler Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve askeri erkan katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da acemi erler yemin etti
Elazığ'da acemi erler yemin etti
Elazığ'da acemi erler yemin etti
Elazığ'da acemi erler yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Demet Akalın Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da acemi erler yemin etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:08:32. #1.14#

title