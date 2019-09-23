Elazığ'da 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

23.09.2019 22:40
Elazığ'da 930 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücahede kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara tespit eden polis operasyon yaptı. Operasyonda 93 karton içerisinde 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçak sigara ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kaçak sigara ile ilgili kent genelinde polisin çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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