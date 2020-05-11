Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı

Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı
11.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:13

Elazığ'da Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılan 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra tekrar açıldı.

Elazığ'da Korona Virüs tedbirleri kapsamında kapatılan 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra tekrar açıldı. Kentte tedbirler kapsamında kapanan buğday pazarı, berberler, alış veriş merkezleri de açılarak vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirlerinin normalleştirme sürecine girdi. Kentte 92 yıllık tarihinde ilk defa 29 Mart'ta kapanan kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı. Çarşı da esnaflar, ürünlerini tezgahlarına yerleştirirken, vatandaşlar da alışverişlerini yapmaya başladı. Sosyal mesafe ve alınan tedbir kararları ise kapalı çarşıda bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Salgın nedeniyle 25 gün önce kapılarını kapatan Buğday pazarı olarak bilinen merkezde açıldı.

Öte yandan ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sabah 09.00 itibariyle açılan berber, kuaföre ve güzellik merkezleri açıldı. 55 günden sonra iş yerlerini açan berberler, önceden randevu alan müşterilerini tıraş etti. Berberlerde hem sosyal mesafe hemde hijyen kurallarına dikkat edildiği aktarıldı. Ayrıca kentte bulunan 2 alış veriş merkezi de kapılarını açtı.

Kapalı çarşının açılmasıyla birlikte alışverişe geldiklerini belirten vatandaşlardan Mahsun Gürbüz, "Bugün kapalı çarşıya gelip alışveriş yaptık. Buranın açılmasından dolayı da sevinçliyiz. Her ilde olduğu gibi bizim de kapalı çarşımız var ve alışveriş merkezimiz olmuş" dedi.

Buğda Meydanı'nda 36 yıla aşkındır esnaflık yapan Ali Oruç, "Yaklaşık 1 aydır Buğday Meydanı kapalıdır. Bugün açıldı ve şuanda kendi malımızı düzeltiyoruz. Eski ürünleri kaldırıp, yeni ürünleri tezgahlara yerleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

55 gündür iş yerlerinin kapalı olduğunu belirten Kuaför Serkan Yılmaz, "Bugün ilk günümüz çok şükür. Heyecanlıyız özlemişiz işimizi. Şuanda Cuma gününe kadar yoğunluk var. Randevularımız ful dolu. Tek kullanımlık eldiven maske örtü kullanıyoruz. Malzemelerimizi de her tıraştan sonra dezenfektan ediyoruz"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya Nur Yerlitaş Gülben Ergen
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:47:48. #1.14#
title