ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'da Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ELAZIĞ'da Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan bandrolsüz sigara getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini alması üzerine harekete geçti. Ekiplerce şüpheli takibe alınarak, yolcu olarak bulunduğu otobüs yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan arama sonucunda şüpheliye ait valizlerin içerisinde toplam 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Sigara, Güncel, Haberler

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