Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 910 adet bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 910 adet bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a bandrolsüz kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti. Kontrol noktasında durdurularak arama yapılan şüphelilerin valizi içerisinde 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Valizlerinde kaçak sigara bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Jandarma, Sigara, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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