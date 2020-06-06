Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındı
Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındıELAZIĞ'da, bina sakinlerinden bazılarında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 9 katlı apartman karantinaya alındı.
06.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:05
Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındı
ELAZIĞ'da, bina sakinlerinden bazılarında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 9 katlı apartman karantinaya alındı.
Elazığ kent merkezindeki Hilalkent Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanda oturan bazı kişilerde koronavirüs vakası tespit edildi. Bunun üzerine apartman karantinaya alındı. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan karantinanın 14 gün süreceği bildirildi.
Kaynak: DHA