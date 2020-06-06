Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındı Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındıELAZIĞ'da, bina sakinlerinden bazılarında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 9 katlı apartman karantinaya alındı.

Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındı

ELAZIĞ'da, bina sakinlerinden bazılarında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 9 katlı apartman karantinaya alındı.

Elazığ kent merkezindeki Hilalkent Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanda oturan bazı kişilerde koronavirüs vakası tespit edildi. Bunun üzerine apartman karantinaya alındı. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan karantinanın 14 gün süreceği bildirildi.

Kaynak: DHA