FIRAT, MALATYA (İHA) - - Elazığ'da 9 bin 100 kişilik yurtlarda 8 bin 500 kişi barınıyor

Elazığ Valisi Yırık:

"İlimizde şuan itibariyle 8 bin 500 civarında yurtta kalacak öğrenci söz konusu iken 9 bin 100 kadar da bizim kapasitemiz söz konusu"

"Hamdolsun ilimizde yeteri kadar yurt sayısı mevcut"

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 9 bin 100 kişilik yurtlarda 8 bin 500 kişinin barındığını belirterek yurda ihtiyaç olmadığını memnuniyetle ifade ettiklerini söyledi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında valilik toplantı Salonunda 'Üniversitede Güvenlik Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra yardımcıları İsmail Alsancak ve Abdulkerem Abbasoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, İl Emniyet Müdürü Feyzi Gürtürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen katıldı.

Burada konuşan Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın 600 bin nüfusuyla bir güven şehri olduğunu ifade etti. Vali Yırık, "Yaşanabilir şehirlerarasında önemli sıralarda bulunan misafirperver insanıyla, sevecenliği ve her türlü güzel hasretleriyle çocuklarımıza ve misafirlerimize her daim iyi bir ev sahipliği göstermiştir. Bugün itibariyle özellikle üniversitelerimiz de gençlerin bilhassa yeni başlayanların bir takım zararlı hareketlerden ve faaliyetlerden uzak durması çocuklarımızın ve öğrencilerimizin kalacak yerlerinin hazırlanması yurtlara yerleştirilmesi ve orada rahat ettirilmeleri en büyük hedeflerimiz arasındadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize dönük kamu kurumlarımızın bir takım faaliyet ve projeleri de olacaktır. Bunların öngörülmesi ve görüşülmesi bizim toplantı gündemimiz arasında yer alıyor. Elazığ'a gelecek öğrencilerimizin genellikle son derece memnun ayrıldıklarını biliyoruz. Yine aynı şekilde bu yıl pandemi süreci sonrasında 2 yılın sonunda üniversitemizin eğitime başlayacak olması hasediyle tüm önlemleri tekrar gözden geçirerek çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve evlatlarımızın güvenli bir şekilde okul ve yükseköğrenim hayatını devam ettirmesini temin ettirmeye çalışacağız. Karayolu ve havayolu ile ulaşımını sağlayacak yeni gelen öğrencilerimizin üniversitemize dönük veya oradaki eğitimin gerek ikamet gerekse eğitim sürecinin devamı ile alakalı broşürlerle bilgilendirmesini zaten üniversitemiz temin edip yapıyor. Diğer taraftan çocuklarımızın sağlık ve eğitim huşularını da ilgili birim müdürlerimiz takip edip önlemlerini alıyorlar. Jandarma ve emniyetimiz de bu faaliyet süreci içerisinde devletimizin kanunları çerçevesi içerisinde hukuka uygun bir şekilde tedbirleri almış durumda" dedi.

"İlimizde yeteri kadar yurt sayısı mevcut"

Diğer illerde zaman zaman gündeme gelen bir takım kararların olduğunu aktaran Vali Yırık, "Dışarıdan gelen öğrencilerin yurtlara yerleşmeme neticesinde onların kamu kaynakları kullanılarak otellere yerleştirilmesi, başka yerlerde müsait ortamlar da ikamet ettirilmesi ile alakalı hamdolsun ilimizde yeteri kadar yurt sayısı mevcut. 41 bin 500'e yakın üniversite talebemiz söz konusu. Fırat Üniversitemiz bu kadar olan öğrencisiyle güçlü bir üniversitedir. İlimizde şuan itibariyle 8 bin 500 civarında yurtta kalacak öğrenci söz konusu iken 9 bin 100 kadar da bizim kapasitemiz söz konusu. Buradan 600 kadar rakamın fazla verdiğini ve yurda ihtiyaç olmadığını elimizde olan gerek özel gerekse de kamu yurtlarımızın bulunduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve yavrularımız geldiklerinde hiçbir şekilde bir zorlukla karşılaşmayacak. Bu da Elazığ'da yükseköğrenim görmenin de bir kazanımı olacak. Çocuklarımız ve misafirlerimiz gelerek ilimizde bu güzellikleri inşallah yaşayıp belli bir süre sonra da öğrenim hayatları bittiğinde büyük bir mutluluk, hasret ve tecrübe ile buradan ayrılmış olacaklar. Ben tüm öğrencilerimize 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.