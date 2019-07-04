Elazığ'da 81 yılın yağış rekoru kırıldı

ELAZIĞ - Geçen ay metrekare başında 55 kilogram yağış alan Elazığ'da, 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Elazığ'da 1938- 2018 yılları arasındaki Haziran ayı toplam yağış miktarı ortalaması metrekare başında 12 kilogram iken, en fazla yağış 1998'de 53 kilogram olarak ölçüldü. 2019 yılı Haziran ayında ise metrekare başına 55,4 kilogram yağış düştü. Bu yağış aynı zamanda 81 yılın en fazla yağışı olarak kayıtlara geçti.

Aynı zamanda Elazığ'da 2019 Haziran ayı sıcaklık değerleri de ortalamaların üzerinde meydana geldi. Uzun yıllar Haziran ayı azami sıcaklık ortalaması 29,7 iken bu yıl 33,6 olarak kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: İHA