Elazığ'da 80 yaşındaki çiftçiye vefa Elazığ'da 80 yaşındaki çiftçiye vefa Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 80 yaşındaki çiftçinin bağ ve bahçesinde budama işlemi yaptı, mahalleden gelenlere de eğitim verdi Elazığ'da evden çıkma kısıtlaması olan 80 yaşındaki çiftçinin 13...

Elazığ'da 80 yaşındaki çiftçiye vefa

Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 80 yaşındaki çiftçinin bağ ve bahçesinde budama işlemi yaptı, mahalleden gelenlere de eğitim verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da evden çıkma kısıtlaması olan 80 yaşındaki çiftçinin 13 dekarlık bahçesinde vefa ekipleri hem budama yaptı, hemde mahalleden çalışmaya katılanlara eğitim verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda grupta yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde ikamet eden ve kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan 80 yaşındaki Bedrettin Sanaç'ın bağ ve meyve bahçesinde işlerinin kaldığını bildirmesi üzerine bölgeye gitti. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'ın da eşlik ettiği ekipler, bahçede hem budama işi yaptı, hemde Muhtar Seda Gündoğan başta olmak üzere eğitim almak isteyenlere de budama ve ilaçlama eğitimi verdi.

Covid-19 ile mücadelenin devam ettiğini anımsatan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Dışarı çıkamayan çiftçilerimize Elazığ Valiliği tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek grubu hem de İl Müdürlüğü olarak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada hizmetlerinde bulunuyoruz. Bu salgın ile mücadelede başarılı olmak için devletimizin ve bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar çerçevesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde dışarı çıkmaması ve gözlerinin de arkada kalmamasını söylüyoruz. Çünkü onlar evde sağlıkla kalsınlar bizler onların her türlü hizmetlerini inşallah yerine getireceğiz"dedi.

Mahalleden Bedrettin amcanın bağını budadıklarını aktaran Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, "Başvurularımızı Valilik üzerinden Vefa Sosyal Destek grubunu yapmıştık. Şuan burada Tarım İl müdürü ve ekibiyle birlikte Bedrettin amcamızın bağını budadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde bulunan 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızdan evde kalmalarını rica ediyoruz. Onlar evde kalsın sağlıklı kalsın biz onlar için ne gerekiyorsa her zaman buradayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA