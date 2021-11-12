Elazığ'da 80 derslikli 5 okulun ihalesi tamamlandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, depremden etkilenen ve yenilenmesi gerektiğinden yıkılan okulların yerine yapılacak 5 okulun ihalesi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan 35 milyon lira ödenek ile yapımı gerçekleştirilecek 80 derslikli 5 okulun ihale işlemleri tamamlanarak, yükleniciler ile sözleşmeleri imzalandı.

Bu kapsamda, depremden etkilendiği için yıkılan iki okulun yerine Karakoçan ilçesinde 16 derslikli Başyurt Ortaokulu ile Keban İlçesinde 16 derslikli Musa Coşkun Ortaokulu yapılacak.

Yenilenmesi gerektiği için yıkılan Ağın ilçesinde 8 derslikli Öğretmen Abdullah Lütfi İlkokulu, Palu ilçesinde 16 derslikli Atatürk Ortaokulu ve merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nde 24 derslikli Şehit Coşkun Özcan Ortaokulu'nun da yapımı gerçekleştirilecek.

Yeni yapılacak okullar 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında hizmet vermeye başlayacak.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet