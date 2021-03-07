Elazığ'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

07.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:20
Elazığ'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Elazığ'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K'nin Palu ilçesine geleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları S.K'yi aracıyla seyir halindeyken düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Yapılan aramada 30 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Palu Adliyesine sevk edilen S.K. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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