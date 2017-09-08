Elazığ'da 8 Kilogram Esrarla Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da 8 kilo 175 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Elazığ-Bingöl yolu uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçta narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın belirle bölümlerine zulalanmış 1 kilo 97 gramı toz esrar, toplam 8 kilo 175 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ