Elazığ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

02.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:38

Elazığ'da Afganistan ve Mısır uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları iki minibüste yurda kaçak yollardan giren Afganistan ve Mısır uyruklu 8 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan sürücüler M.B ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA