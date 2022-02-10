Elazığ'da 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı - Haberler
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Elazığ'da 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı, Yakup Sağlam - Güncel
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Elazığ'da 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı Elazığ'ın Keban ilçesinde sağ doğup daha sonra telef olan 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı.

KEBAN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde sağ doğup daha sonra telef olan 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı.

Keban ilçesine bağlı Denizli Köyünde hayvancılık yapan Rıfat Özdemir'e ait koyunlardan biri doğum yaptı. 8 ayaklı doğan kuzuyu gören köylüler büyük şaşkınlık yaşadı. Kuzunun doğduğunda sağ olduğu ancak doğumundan kısa süre sonra telef olduğu öğrenildi. Hayvanın sahibi Özdemir, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Telef olan 8 ayaklı kuzu daha sonra sahibi tarafından gömüldü.

Elazığ'da 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

Elazığ'da 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Elazığ, Keban, Güncel, Haberler

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