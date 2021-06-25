Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu
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Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu Elazığ'da yapılan deprem konutlarından 763'ünün daha kura ile hak sahipleri belirlendi.

Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu

ELAZIĞ - Elazığ'da yapılan deprem konutlarından 763'ünün daha kura ile hak sahipleri belirlendi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 21 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar biten binlerce konutun teslimatı yapıldı. Abdullahpaşa 2. Etapta tamamlanan 763 konut içinde kura çekimi İl Özel İdare toplantı salonunda Çevre Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.Çekilen kuralarla 743 kişi 3+1 konutlarına kavuştu.

Kura çekiminde konuşan Çevre Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde ilimiz merkez Abdullahpaşa Mahallesinde 6 bin 206 sayılı yasa kapsamında Bakanlığımızca kentsel dönüşüm alanı ilan edilmişti. Daha önce birinci ayın 7'sinde birinci etap tamamlanan 146 konuttan hak sahibi olan 117 kişinin hak sahipliği belirlenerek konutlar teslim edilmişti. Bugün de 2'nci etapta tamamlanan 1008 konuttan aynı bölgede hak sahibi olan 763 ailenin hak sahiplerinin konutlarını belirleyerek konutlarını teslim ediyoruz. Bu projenin yapılmasının da planlanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Konutlarını alacak vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu
Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu
Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu
Elazığ'da 763 depremzede daha evlerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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