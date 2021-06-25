Elazığ'da 763 deprem konutu için kura çekildi
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Elazığ'da 763 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 763 deprem konutu için kura çekildi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Abdullahpaşa Mahallesi'nde 2. etapta yapımı tamamlanan 1008 konuttan 763'ü için kura çekimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Abdullahpaşa Mahallesi'nde 2. etapta yapımı tamamlanan 1008 konuttan 763'ü için kura çekimi gerçekleştirildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Abdullahpaşa Mahallesi'nde 2. etapta yapımı tamamlanan 1008 konuttan 763'ü için İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, burada yaptığı açıklamada, depremden sonra yapılmaya başlanan ve bir bölümü tamamlanan konutları bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde Bakanlığın kentsel dönüşüm ilan ettiğini belirten Şişecioğlu, "Daha önce tamamlanan 146 konut teslim edilmişti. Bugün de 2. etapta tamamlanan 1008 konuttan hak sahibi olan ailelerin konutlarını belirleyerek teslim diyoruz. Bu projenin yapılmasında, planlanmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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