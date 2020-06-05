Elazığ'da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Elazığ'da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
05.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:18

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sigara üretimi yapmak için yüklü miktarda kaçak tütün ve boş makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin takibe aldıkları aracını durduran ekipler, aramada, 750 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 200 bin boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ayrıca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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