Elazığ'da 73 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Elazığ'da 73 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'da 73 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 73 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 73 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli Y.E'nin kent kırsalında hazine arazisine Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler teknik ve fiziki takibe aldıkları Y.E'yi arazideki kenevirleri suladığı esnada gözaltına aldı.

Operasyonda 73 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Y.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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