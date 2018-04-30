Elazığ'da 71 Çiftçiye, Sulama Hibe Desteği

Elazığ'da sulama hibe desteği verilecek 71 çiftçinin belirlendiği bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Bireysel Sulama Hibe Desteği Alan çiftçilerin belirlendiği açıklandı.

Yapılan açıklamada," 2018 yılında ilimizde toplam 71 adet başvuru yapıldı. Yapılan teknik ve idari değerlendirme sonucu 8 adet güneş enerjili sulama sistemleri,2 adet tamburlu yağmurlama sulama makinası, 25 adet damla sulama sistemleri, 7 adet mikro yağmurlama sulama ve 29 adet yağmurlama sulama Sistemleri olmak üzere toplamda 71 adet proje uygulanmak üzere hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Program kapsamında toplam 71 projeye 1.223.801,19 TL hibe verilecek olup bu projeler ile ilimizde toplam 2.441,36 dekar alanın modern basınçlı sulama sistemleri ile sulaması yapılacaktır"denildi.

Ayrıca, projelerle ilgili 7-11 Mayıs tarihleri arasında hibe sözleşmesi imzalanacağı belirtildi. - ELAZIĞ