Elazığ'da 7 katlı apartman karantinaya alındı
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Baskil, Elazığ, 3. Sayfa

Elazığ'da 7 katlı apartman karantinaya alındı

Elazığ'da 7 katlı apartman karantinaya alındı Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında 7 katlı bir apartman karantinaya alındı.

13.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:08
Elazığ'da 7 katlı apartman karantinaya alındı

Elazığ'da 7 katlı apartman karantinaya alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında 7 katlı bir apartman karantinaya alındı. Daha önce kent merkezinde 11 apartman, ilçelerde ise 2 mahalle, 2 köy ve bir mezra karantinaya alınmıştı.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 11 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı.

Bugün ise merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Molla Bahri Bulvarında bulunan 7 katlı apartmanda ikamet eden bir kişinin testi pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı. Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Elazığ'da 7 katlı apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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