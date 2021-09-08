Elazığ'da 7 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da 7 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde marketten 7 bin 500 TL değerinde hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde marketten 7 bin 500 TL değerinde hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yenice köyünde hırsızlık ihbarı geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, A.K. isimli şahsa ait marketten 7 bin 500 TL değerinde sigara ve para çaldığını tespit etti. Kısa sürede olayı aydınlatan ekipler, hırsızlık olayına karışan Ö.C., M.T., M.T. ve D. K. isimli şüphelileri tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerin çaldığı bin 365 paket sigara bulunarak sahibi A.K.'ye teslim edildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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