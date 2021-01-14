Evsiz kalan depremzedeler kura ile evlerine kavuştu

Geçtiğimiz yıl, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından evsiz kalan depremzedelerden, 676'sı daha evlerini teslim aldı. Hak sahipleri, evlerine kura çekimi ile kavuştu.

Elazığ'da 20 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası kentte 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, 25 binden fazla konut ise hasar görmüştü.

Yaşanan büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da, 20 bin konutun inşa edilmesi talimatını verdi.

KURA ÇEKİMİNE 2 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Talimat sonrası yapılan çalışma kapsamında, Elazığ Bizmışen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 781 konut için bugün kura çekimi yapıldı. 2 bin 10 kişinin başvurduğu kura çekimine, bin 627 kişi dahil edildi. Dahil edilen bu kişiler arasından 676 kişi ise evlerine kavuştu.

İl Özel İdare toplantı salonunda 1. noter Ahmet Alıcı başkanlığında gerçekleştirilen kurada, Vali Erkaya Yırık,

"TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu konutlar konforlu, modern, her türlü donatılarıyla vatandaşlarımızın rahatlık içerisinde oturacağı, deprem korkusunda uzak bir şekilde yaşayabileceği konutlar. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kurayla birlikte 3 bine gibi bir konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş oluyoruz. Çok kısa süre sonra vatandaşlarımıza 8 bine yakın konutun kurasını çekerek teslim edilecek. Onun da hazırlığını yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ