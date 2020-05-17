Elazığ'da 65 yaş üzerindekiler güneşli havanın tadını çıkardı
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Elazığ'da 65 yaş üzerindekiler güneşli havanın tadını çıkardı

Elazığ'da 65 yaş üzerindekiler güneşli havanın tadını çıkardı Parka gelen 65 yaşındaki bir kadın ise örgü örmesi dikkat çekti Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci kez kaldırılmasının ardından...

Elazığ'da 65 yaş üzerindekiler güneşli havanın tadını çıkardı
17.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:07

Elazığ'da 65 yaş üzerindekiler güneşli havanın tadını çıkardı

Parka gelen 65 yaşındaki bir kadın ise örgü örmesi dikkat çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci kez kaldırılmasının ardından güneşli havanın tadını çıkardı. Parka gelen 65 yaşındaki bir kadın ise örgü örmesi dikkat çekti.

Elazığ'da, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı bir genelge ile 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez bugün dışarı çıktı. Kentteki park alanlarına rağbet gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı yaşlılar örgü ördü, bazıları ise banklarda oturup arkadaşları ile sohbet ederek vakit geçirdi. Dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadıklarını dile getiren yaşlılar, uygulamadan memnun olduklarını aktardı.

"6 saat da iyi, parklara gelip oturuyoruz"

Uzun zamandır evde olduğunu aktaran 71 yaşındaki Şehi Tuncel, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine çıkarılmasının güzel olduğunu belirterek, " Hastalık geldiğinden beri evdeyiz. Yine geçen Pazar günü 4 saatlik bir izin verilmişti. Bugün de 6 saat izin verildi, iyi oldu. Biz de biraz dolaşıp hava alacağız. Evdeyken de bazen ev işleri ile uğraşıyoruz. Şimdiye kadar kadınlara yardımımız hiç dokunmadı ama şimdi evdeyiz onlara yardım ediyoruz. Ufak tefek işlere yardım ederek hem zaman geçiyor hem de sağlık açısından iyidir. Şimdi de evin birkaç ihtiyacı var onları alıp tekrar eve döneceğim. 6 saat da iyi, en azından ara sıra parklara gelip oturuyoruz. Maskelerimizi takarak mesafelerimizi de koruyoruz. Onu da yapmalıyız çünkü pis bir hastalık ve nereden geldiği de belli değildir. Yani devlet ne kadar uyarılarda bulunsa dahi bizim bunları zaten yapmamız lazım. Biz yapacağız ki sağlıklı olalım" dedi.

"Örgü örüyorum"

Verilen izinde parka geldiğini ve burada güzel havanın tadını çıkardığını dile getiren 65 yaşındaki Aliye Demir ise, " Ben ve annem birlikte dışarı çıktı. Annem hep evdeydi, ben de onu birazcık gezdirdim şimdi de parka geldik. Ben de burada güzel havanın tadını çıkararak, örgü yapıyorum" diye konuştu.

78 yaşındaki İlkin Erhan da " Salgından dolayı evde oturup kalkıyorduk. İbadetlerimizi yerine getiriyorduk. Şimdi ise devlet bize izin verdi, ben de parka geldim, oturuyorum"ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 65 yaş üzerindekiler güneşli havanın tadını çıkardı

Kaynak: İHA

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