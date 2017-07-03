Elazığ'da 61 Sanıklı Fetö/pdy Çatı Davasının Yargılamasına Başlandı (2)

TUĞGENERAL GÖZYAŞLARI İÇİNDE İFADE VERDİ: HAYATİ TEHLİKEM VAR, KORKUYORUM



15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde 'Elazığ Sıkıyönetim Komutanı' olarak tayin edilen Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın bugün görülen oturumunda aralarında eski Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü'nün de bulunduğu 6 sanığın ifadesi alındı.



İddianamede, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Ankara'da Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile görüştükten sonra uçakla Elazığ'a gelmekle suçlanan eski Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü, ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.



İfade verirken zaman zaman gözyaşlarına boğulan ve hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını belirten Ünlü, "Mehmet Partigöç benim devre arkadaşımdır. Bir defa telefonla görüştüm. Daha sonra onun hazırladığı listede ismim olduğu için küfür etmek amacıyla aradım. Fakat görüşemedim. Bölgenin hassasiyeti ve devam eden operasyonlar nedeniyle iznimi erken bitirip Elazığ'a döndüm. Geldiğimi iletmek amacıyla Kolordu Komutanı'nın huzuruna çıkmak için traş olup, kolorduya gittim. Kolordu Komutanı'nın müsait olmadığını, beklemem gerektiğini söylediler. Ben beklerken silahlı askerlerin gezdiğini gördüm. Daha sonra beni gözaltına aldılar. Darbe teşebbüsünde aktif rol oynadığım doğru değil. Genelkurmay Karargahı'ndan yayımlanan bir bildiride ismimin olması, şansızlık eseri benim de Elazığ'a gelmemle denkleşti. Benim bu hain darbe girişiminde ne aktif, ne pasif görev aldığım doğru değil. Saat 23.00 sıralarında Suat Erdoğmuş albayın telefonu ile durumu öğrendim. Silahsız ve sivil olarak kolorduya gittim. Orada gözaltına alındım. Kimseden talimat almadım, kimseye de talimat vermedim. İddianamedeki ifademi kabul etmiyorum. Savcılık odasına gittiğimde katibi dışarı çıkardılar. Baronun tayin ettiği avukatı dışarıda beklettiler. Cumhuriyet Savcısı ve yanında bulunan 40'lı yaşlarda bir kişi bana pişmanlık yasasından yararlanacağımı söylediler. Zaman zaman tehdit ettiler. "Sen oradan sağ mı çıkarsın?" tehdidi ile beni korkuttular. Benim söylediklerimin önünü, arkasını kendi istedikleri gibi doldurdular. İddianamede söylenenlerin hepsi bana ait değil. Hayati tehlikem var. Koğuşun demir kapıları her açıldığında korkuya kapılıyorum" diye ifade verdi.



FETÖ ÜYESİ OLMAYI HAKARET OLARAK KABUL EDİYORUM



15 Temmuz'daki hain darlbe ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Ünlü, "Ben FETÖ silahlı terör örgütü üyesi değilim. Hiç kimseden emir almadım. FETÖ üyesi olmayı bir hakaret olarak kabul ediyorum. Elazığ'da darbe teşebbüsü olmamıştır. Soruşturma esnasındaki beyanlarımı baskı altında verdim. Baskı ve tehdit vardı. İfademde belirttiğim hususlarla çarpıtılarak yazıldı" dedi.



TABLETİMDE YETİŞKİNLERLE İLGİLİ FİLM İZLİYORDUM



Abdülkerim Ünlü, cezaevinde üst araması yapılırken arka cebinden çıkan 'Orduevi 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun sonunda klimanın üstündeki poşeti al yok et' ibareli kağıdın kendisine ait olduğunu belirterek, "Orduevindeki odamda tablet ve iki flash disk vardı. Tablette yetişkinlerle ilgili film izliyordum. Bundan utanıyorum. Onun için kaldırılmasını istedim. Flash disklerde ne olduğunu hatırlamıyorum. Askeri bilgiler bulunmaktadır. Poşetin içinde el yazısı ile isim listesi olup olmadığını, kimin bıraktığını bilmiyorum" diye konuştu. 6 sanığın ifadesinin alındığı duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.