Elazığ'da 61 Sanıklı Fetö Davasında Tanıklar Dinlenmeye Başlandı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle 61 asker hakkında açılan davanın tanık dinlenme celsesinde darbe girişiminin planlayıcısı olarak tutuklu bulunan TSK'nın ihraç edilen Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün tanık olarak ifadesi alındı.



Darbe girişiminin baş aktörlerinden olan ve tutuklu bulunan TSK'nın ihraç edilen Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten, yüz yüze sıkıyönetim görevini aldığını itiraf eden Abdulkerim Ünlü'nün gözaltına alınmasının ardından üzerinden çıkan notta görev yapacak kişilerin yer aldığı liste ordu evinde bulunmuştu. Bunun üzerine darbe girişimi nedeniyle Ünlü ile birlikte 2'si albay 3'ü binbaşı toplam 61 askeri personel tutuklanmıştı.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davada sanıkların dinlenmesinin ardından tanık ifadelerine geçildi. Tanık olarak dinlenen Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı.



Mahkeme heyeti Partigöç'e, "Atama listesindeki emir ve atamalar senin imzanla mı yayınlandı" diye sordu. Partigöç de ifadesinde, listenin altında kendi adının olduğunu fakat imzasının kesinlikle olmadığını söyledi.



15 Temmuz'dan önceki hafta Ünlü ile hiç görüşmediğini belirten Partigöç, "Belge verme gibi bir olay aramızda olmadı. Ünlü ile Harp Okulu'nda devreydik. Ankara'da benim üst katımda oturuyordu. Genelkurmay personel görevim nedeniyle tüm amiral ve generalleri tanıdığım için Ünlü'yü tanırım. Ünlü'ye listeleri ben vermedim ve darbeden önce de yüz yüze görüşmedim. Darbe girişiminden sonra baskı yapılarak aleyhime birçok beyan alınmıştır. Sıkıyönetim atamalarında bulunan isimlerle ve soruşturmalarla ilgili kendilerinden liste çıkığına dair herhangi bir ifadem alınmadı" dedi.



Davada diğer tanıkların ifadelerinin alınması sürüyor. - ELAZIĞ