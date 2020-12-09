Elazığ'da 61'i aranan 89 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı
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Elazığ'da 61'i aranan 89 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı

09.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:31
Elazığ'da 61'i aranan 89 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 61'i aranan 89 şüpheli yakalandı, 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 61'i aranan 89 şüpheli yakalandı, 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda 61'i aranan ve 28'i de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 89 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslardan ise 2 adet ruhsatsız tabanca,2 adet tüfek, 2 adet bıçak, 42 adet mermi, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve toz esrar, çalınan 1 adet muhtarlık mührü ile 2 adet motosiklet bulundu.

Öteyandan ekiplerin çalışmasında kayıp olarak aranan 5 şahsın da bulunarak yakınlarına teslim edildiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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