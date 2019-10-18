Elazığ'da 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Elazığ'da 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekiplerce 600 kilogram kaçak tütün bulundu.
Gözaltına alınan Ş.G, M.T, M.B. ve A.O.G. hakkında 10 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.
Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.