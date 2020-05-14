Elazığ'da 600 kilo kaçak balık avına 10 bin TL ceza
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Elazığ'da 600 kilo kaçak balık avına 10 bin TL ceza

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi, yakalanan 2 şahsa ise 10 bin TL para cezası kesildi.

Elazığ'da 600 kilo kaçak balık avına 10 bin TL ceza
14.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:33

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kaçak olarak avlanan 600 kilogram balık ele geçirildi, yakalanan 2 şahsa ise 10 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak balık avı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak olarak av yapan ve araca yüklenen çok miktarda balık olduğu bilgisi ulaştı. Ekipler harekete geçerek araçla kaçmaya çalışan şüpheliler M.Ç. ile S.Ç'yi yakaladı. Araçtan ise 600 kilogram sazan ele geçirildi.

2 şüpheliye kaçak olarak avlandıkları gerekçesiyle 10 bin TL para cezası kesildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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