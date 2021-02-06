Elazığ'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Elazığ'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

06.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:16
Elazığ'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Elazığ'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Elazığ'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kültür Mahallesi Gürsel Sokak'ta 5 katlı bir binanın ikinci katındaki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hikmet Bacak'a ulaşamayan arkadaşı durumu 112 Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, evi girdiklerinde Bacak'ın cansız bedenini buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı.

Bacak'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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