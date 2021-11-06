ELAZIĞ'DA 60 BİN LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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ELAZIĞ'DA 60 BİN LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da jandarmanın eve düzenlediği operasyonda, 60 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

ELAZIĞ'da jandarmanın eve düzenlediği operasyonda, 60 bin liralık gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kuyulu köyünde oturan Z.B. isimli şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör makinası, 139 kilo tütün, 14 bin 400 dolu makaron, 57 bin 400 boş makaron, 30 sökülmüş bandrol ve 340 boş sigara paketi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'DA 60 BİN LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'DA 60 BİN LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'DA 60 BİN LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

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