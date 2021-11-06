Elazığ'da 60 bin lira değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi - Haberler
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Elazığ'da 60 bin lira değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da 60 bin lira değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasa değeri 60 bin lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasa değeri 60 bin lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada Kuyulu köyünde ikamet eden Z.B. isimli şüphelinin evinde kaçak tütün ürünleri olduğunu bilgisi alındı. Ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucunda 1 adet sigara dolum makinası, 1 adet kompresör makinası, 139 kilogram tütün, 14 bin 400 adet dolu makaron, 57 bin 400 adet boş makaron, 30 adet sökülmüş bandrol, 340 adet boş sigara paketi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefetten yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 60 bin lira değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ'da 60 bin lira değerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

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