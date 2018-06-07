Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Atlayarak İntihar Etti
Elazığ'da, diyaliz hastası 42 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasından atlayarak intihar etti.
Elazığ'da, 42 yaşındaki diyaliz hastası Ayşegül G. , tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasından atlayarak intihar etti.
BETON ZEMİNE DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören Ayşegül G., bugün saat 12.30 sıralarında hastanenin terasına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ayşegül G., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Ayşegül G.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
YORUMLAR (3)
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Beşerin derdine dermandır KUR AN, KUR AN sız canavardan beterdir insan. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su, öyle bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu, geldi ölümlü yalan geçti ölümsüz gerçek siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek? Kim bilesin ne zoru ne derdi vardı?Yüce Yaratan tüm ümmeti MUHAMMED E çekemeyeceği dert ve bela, hastalık vermesin. Akıl sağlığını bozmasın. Çok acı, bir o kadar da elem verici dramatik bir ölüm. Yüce Yaratan sonumuzu hayır eylesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çalışan sekreter bir arkadaşımızdı. Annesi kanserdi ve uzun zamandır onunla ilgileniyordu sanırım bir anlık cinnet sonucu yaptı çok üzüldüm. ALLAH affetsin inşallahCevap Yaz 9 Yayından Kaldır