Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, UMKE, AFAD, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, UMKE, AFAD, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz sene 6.8 büyüklüğündeki depremin yükünü kaldıran Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri ile hastane çalışanları katıldı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucu gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 6.8 şiddetinde deprem sonrasında hastane hasar gördü. Hastane personeli hastaları hızla tahliye etmeye çalışırken, hastane yöneticisi de 'Olay Yönetim Ekibi'ni acil toplanma noktasına çağırdı. Büyük kargaşa yaşanan hastanenin 1'nci katında senaryo gereği yangın çıktı. Hastaneye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kurtarma ekipleri yoğun bakım bölümünde yeni tedavi gören hastaları kurtararak tahliyeyi gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra D blokta çıkan yangında bir hastayı ise sedyeye bağlayarak halatla üst katlardan indirdi. Tahliye edilen hastalar olay yerine gelen ambulanslarla başka bir hastaneye nakledildi.Tatbikatta 4 ağır olmak üzere toplamda 43 yaralı hastanede müşahede altına alınarak tedavi edildi. UMKE ekipleri ise hastane önünde kurulan çadırda ise gelen yaralara müdahale etti.

Deprem ve yangın tatbikatını gerçekleştirdiklerini belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Merkez üssü Sivrice ve Maden olan 6.8 şiddetindeki bir deprem meydana geldi. Şuan itibariyle hastanemize 43 yaralı geldi. Bunlardan 4 tanesinin durumu ağır ve triyaj alındı. Gerekli müdahaleleri hastanemiz içinde gerçekleştirilmekte. UMKE, 112 sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz ciddi anlamda yaralıların buraya ulaşmasında ve bunlara müdahalede çok ciddi katkı sağladılar. Deprem sonrası hastanemizin yoğun bakımında bir yangın meydana geldi. Bu yangın sırasında ekiplerimiz hızlı bir şekilde buraya ulaşarak yangını söndürdü ve yangını söndürürken de aynı anda triyaj ekipleri buradaki hastaların diğer bölümlere intikalini sağladı. Herhangi bir yaralanma, problem olmadı. Bu arada D blokta yangına bağlı olarak yukarıdan hastalarımız UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz sayesinde 112 sağlık ekipleri ile acil servise ulaştırıldı. Bunun dışında acil servis önünde de acile gelen hastalar da yine tiriyaj ekibimiz tarafından kabul edilerek gerekli müdahaleleri yapıldı" dedi.

Deprem ve yangına hazır olduklarını dile getiren Prof. Dr. Keleş, "Bu sonuçta bir tatbikat. Şehrimiz 24 Ocak 2020 yılında çok ciddi anlamda bir deprem yaşadı. Bunun acılarını yaşadık ve Allah bir daha yaşatmasın. Bu afetten ve depremden birçok geri dönüşümlerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte bir daha olmasın diyoruz ama bunun bir garantisi yok. Tekrardan herhangi bir felaketle karşılaşabiliriz. Bu tatbikatın amacı, insanlarımıza en iyi şekilde müdahale edebilmek için önlemleri daha önceki tecrübelerimizden çıkartmış olduğumuz çıkarımlarla beraber en iyi şekilde müdahale etmektir. Yaklaşık 5 aydır bu tatbikatı planlıyoruz. Çok geniş anlamlı bütün ayrıntıları düşünülerek bu tatbikat gerçekleştirildi. Allah, böyle bir şeyle bizi karşılaştırmasın ama eğer böyle bir şey karşılaşırsak da şehrimizdeki insanlara en kısa süre içerisinde gerekli önlemlerimizi aldığımızı düşünüyoruz. Tatbikatta gerek yoğun bakımda gerek D blok önünde gerekse acil ekip içerisinde yaklaşık 150 personelimiz görev aldı" diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Elazığ'da 6.8'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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