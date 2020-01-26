: Elazığ'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem: Can Kayıpları Var

26.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:47

çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saat 20: 55'te meydana gelen depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

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