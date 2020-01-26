Elazığ'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem: Can Kayıpları Var
Haberler » Güncel » Elazığ'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem: Can Kayıpları Var - Haber

Elazığ'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem: Can Kayıpları Var

çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

26.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:47

çişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " 'de 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saat 20: 55'te meydana gelen depremde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı



Haber Videosu

: Elazığ'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem: Can Kayıpları Var
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler