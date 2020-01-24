Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3)
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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREM ?KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

24.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:50
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3)

?KAHRAMANMARAŞ VE 'TE DE HİSSEDİLDİ

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılanlar kendilerini dışarı attı. İki ilde de deprem herhangi bir hasara yol açmazken, halk paniğe kapıldı. Halk yakınlarını telefonla arayıp, almaya çalışırken, uzun süre sokakta kaldıktan sonra depremin merkez üssünün Elazığ olduğunu öğrenince yeniden evlerine döndü.Gaziantep Valisi Davut Gül de depremin Gaziantep'te hissedildiğini ancak kentte herhangi can ve mal kaybı bulunmadığını açıkladı.

Ömer KOÇ- Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ- GAZİANTEP,


Kaynak: DHA
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