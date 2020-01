ELAZIĞ'DA 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

24.01.2020 22:31 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:31

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem birçok çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.8, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi.

İHBARLAR GELİYORElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 DAKİKA SONRA 2'NCİ SARSINTIİlk sarsıntının ardından saat 21.08'de, merkez üssü yine Sivrice olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE VE NİĞDE'DE DE HİSSEDİLDİElazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde'de de hissedildi. Hatay ve ilçelerinde bazı vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarıya attı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar evlerine girerken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

DEPREM, KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılanlar kendilerini dışarı attı. İki ilde de deprem herhangi bir hasara yol açmazken, halk paniğe kapıldı. Halk yakınlarını telefonla arayıp, haber almaya çalışırken, uzun süre sokakta kaldıktan sonra depremin merkez üssünün Elazığ olduğunu öğrenince yeniden evlerine döndü.Gaziantep Valisi Davut Gül de depremin Gaziantep'te hissedildiğini ancak kentte herhangi can ve mal kaybı bulunmadığını açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı sözkonusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şuana kadar. Merkezden de herhangi bir can kaybı şuan için söz konusu değil. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var." dedi.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KARADENİZ'DE DE HİSSEDİLDİElazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen deprem, Şırnak, Mardin, Diyarbakır'ın yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.

O ANLAR KAMERADAÖte yandan vatandaşlar, evlerinde yaşadıkları bu anları cep telefonu kamerası tarafından görüntüledi. Görüntülerde, evlerin tavanında bulunan avize ve lambaların kıs süre sallandığı görülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER EDİLDİCumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR'İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti: "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."

ŞANLURFA'DA DEPREM PANİĞİElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Elazığ'ın yanı sıra Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar evlerinde çıkarken, yetkililer kentte herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.

DEPREM ADIYAMAN'DA DA HİSSEDİLDİ: 1 YARALIElazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.Elazığ merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.

DEPREM, BİTLİS'TE DE PANİĞE YOL AÇTIMerkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem, Bitlis'te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar evlerine döndü.

BAKAN VARANK VE AKAR DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" Dedi.Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Şuanda çok erken, sağlıklı bir bilgi veremeyiz. AFAD Başkanıyla konuştum. Herkes bir yerlere dağıldı. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İnşallah, can kaybı olmaz, arkadaşlar alanda kontrol yapıyorlar."

ERZURUM'DAN AFAD, UMKE VE 2 TIR LOJİSTİK ELAZIĞ'A DOĞRU YOLA ÇIKTIMerkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum'dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı. Bölgeye 2 TIR dolusu lojistik malzeme de gönderildi.Bugün saat 20.55'te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedilen derem sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri göreve çağrıldı. Kısa sürede toparlanan 3 AFAD ekibi ile birlikte Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 2 UMKE ekibi deprem bölgesine doğru yıla çıktı. Erzurum AFAD tarafından bölgeye lojistik destek için 2 TIR dolusu çadır gönderildi.Bu arada Erzincan'dan da beş 112, 2 UMKE ve 2 AFAD ekibi deprem bölgesine gönderildi.

BAKAN SOYLU: 4 CAN KAYBIMIZ VARİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremiyle ilgili konuştu. Bakan Soylu, "İkisi Elazığ, ikisi Malatya'da 4 can kaybımız var" dedi.

