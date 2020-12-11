Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
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Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı

11.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:42

Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı

ELAZIĞ - Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 21.00'da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar yeniden sessizliğe büründü. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı.

Öteyandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı
Elazığ'da 56 saatlik sessizlik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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