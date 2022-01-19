Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı - Haberler
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Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı

Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle 547 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle 547 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 547 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolların açılması için başlattığı çalışmalar da sürüyor. Uzuntarla köyü yolunda mahsur kalan kamyon sürücüsü ise ekipler tarafından kurtarıldı.


Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı

Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı

Elazığ'da 547 köy yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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