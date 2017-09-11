Elazığ'da 500 Metre Arayla İki Kaza: 4 Yaralı

Elazığ'da 500 metre arayla meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



İlk kaza, Sürsürü Mahallesi Çeşme Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CV 847 VS yabancı plakalı hafif ticari araç ile 23 AG 398 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.



İkinci kaza da diğer kazanın 500 metre gerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 23 AH 344 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.



Her iki kazada yaralanan 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis kazalarla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ