Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu - Haberler

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Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanan 50 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanan 50 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi.

Ekiplerin incelemesi sürüyor. - ELAZIĞ

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Elazığ, Şehit, Cuma, 3. Sayfa, Haberler

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