Elazığ'da 5 yaşındaki ikizler 4 saatlik izinde doyasıya eğlendi
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Elazığ'da 5 yaşındaki ikizler 4 saatlik izinde doyasıya eğlendi

Elazığ'da 5 yaşındaki ikizler 4 saatlik izinde doyasıya eğlendi Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında 53 gündür dışarı çıkamayan diğer çocuklar gibi 5 yaşındaki Alper ve Çağlar kardeşler de 4 saatlik izinde parka koşarak doyasıya eğlendi.

Elazığ'da 5 yaşındaki ikizler 4 saatlik izinde doyasıya eğlendi
13.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:52

Elazığ'da 5 yaşındaki ikizler 4 saatlik izinde doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında 53 gündür dışarı çıkamayan diğer çocuklar gibi 5 yaşındaki Alper ve Çağlar kardeşler de 4 saatlik izinde parka koşarak doyasıya eğlendi.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbirler kapsamında yaşlı ve hastaların ardından da 22 Mart'ta 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.14 yaşına kadar olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasının Çarşamba günleri için saat 11: 00 ile 15: 00 arası esnetilmesi ile bugün dışarı çıktı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çocuklar başta Parklar olmak üzere dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.5 yaşındaki ikizler Alper ve Çağlar'da 4 saatlik izinde ailesiyle önce alışveriş yapıp ardından parka gelerek burada gönüllerince eğlendi. Ayrıca babaları konuşurken araya giren ikizler, tebessüm ettirdi.

Diğer çocuklar da izni fırsat bilerek parklarda bisiklet sürüp, parklarda kaydıraklardan kayıp sallanarak 4 saatlik iznin keyfini çıkardı.

5 yaşındaki ikizlerini parka getirdiklerini dil getiren baba Şener Mutluay, " Uzun zamandan beridir çocuklar evdeydi. Bugün de izin verildiği için çocuklarla beraber dışarı çıktık. Dört saat boyunca eğlendirmek ve güzel vakitler geçirmek istiyoruz. Önce alışveriş yaptık, çocuklara ayakkabı aldık daha sonra da parka geldik. Çocuklar oyun oynuyor biz de oturuyoruz. Temiz havanın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Uzun zamandır dışarı çıkmadıkları için şuan farklı duygular içerisinde olduklarını belirten 10 yaşındaki Efali Şahin, " Açıkçası, çoğunlukla evde olmaya alıştığımızdan dolayı, parka geldiğimiz zaman sanki ilk kez çıkmışız gibi oldu. Güzeldi, arkadaşımı gördük, dolaştık biraz. Kardeşim ile birlikte güzel havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Elazığ depreminden bu yana ilk kez dışarı çıktığını aktaran 12 yaşındaki Melik Yağız Karakaya ise " Yaklaşık 3 aydır evde olduğumuzdan dolayı bugün devletimizin bize verdiği izin ile dışarı çıktık. Bugün arkadaşım ile birlikte yürüyüş yaptık. Orucuz diye bir şey de yemedik. Buralar çok güzel, özlemişim"ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 5 yaşındaki ikizler 4 saatlik izinde doyasıya eğlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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