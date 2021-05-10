Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Elazığ'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Yangın, gece merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan çatı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, binadaki iş yerleri hariç daire kısımlarının boş olduğu öğrenildi.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)

Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Antalya'da evleri yanan biri işitme engelli yaşlı çiftin korku dolu anları
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Elazığ'da 28 katlı bina, fırtına ile tehlike oluşturdu şeritle yollar kapatıldı
Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 23:54:34. #1.14#

title