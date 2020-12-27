Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

27.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:38
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ'da depremi hissedenlerin bir müddet sokağa çıktıkları görüldü.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti.

Yırık, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tespit halinde bilgilendirme yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samet Aybaba Halis Özkahya Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:38:35. #1.14#
title