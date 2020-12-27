Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
27.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:08
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ - Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37 sıralarında Elazığ merkez olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15.94 kilometre olarak bildirildi.
Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı