Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

27.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:08

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37 sıralarında Elazığ merkez olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15.94 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Merve Dizdar Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Can Bartu Halis Özkahya Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İşçi Çocuk İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:08:46. #1.14#
title