Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37 sıralarında Elazığ merkez olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15.94 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı